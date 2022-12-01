Макрон счтает, что в космосе есть "сумасшедшие действующие лица"

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция рассчитывает на расширение сотрудничества с США по космосу, Париж и Вашингтон хотят вместе формулировать «новые правила» поведения в околоземном пространстве, которое превращается в «новое место конфликта». С такими заявлениями выступил в среду французский президент Эмманюэль Макрон при посещении штаб-квартиры Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в Вашингтоне.

«Космос — это новое место конфликта. И у нас есть также в этом пространстве сумасшедшие действующие лица. И у нас есть страны-изгои. И есть новые гибридные атаки», — считает французский лидер, находящийся в США с государственным визитом. По словам Макрона, США и Франция разделяют «демократические ценности» и сообща хотят формулировать «новые правила» поведения в космосе.