Макрон счтает, что в космосе есть "сумасшедшие действующие лица"
21:10 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Космос — это новое место конфликта. И у нас есть также в этом пространстве сумасшедшие действующие лица. И у нас есть страны-изгои. И есть новые гибридные атаки», — считает французский лидер, находящийся в США с государственным визитом. По словам Макрона, США и Франция разделяют «демократические ценности» и сообща хотят формулировать «новые правила» поведения в космосе.
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