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Заявки на пшеницу из РФ на бирже Египта вдвое превысили предложение

15:00 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на российскую пшеницу, выставленную на продажу на товарной бирже Египта, более чем в два раза превысил предложение от египетских властей. Об этом в четверг сообщило египетское министерство снабжения и внутренней торговли.

«На продажу в среду было выставлено 10 тыс. тонн пшеницы, импортированной из России, по цене 9 750 египетских фунтов (398 долларов) за тонну», — говорится в сообщении ведомства, которое процитировал телеканал «Сада аль-Баляд». Отмечается, что в ходе торгов от потенциальных покупателей поступила 31 заявка на зерно из России на более чем 21 тыс. тонн, превысив более чем вдвое предложение министерства. Было осуществлено 17 закупок.

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