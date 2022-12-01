Лидер КНР заверил в том, что Китай не предоставляет России вооружений - глава Евросовета

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил главу Евросовета в том, что Китай не предоставляет вооружений России. Об этом Мишель заявил в четверг на пресс-конференции в Пекине, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

«Президент Си, например, четко дал понять, что Китай не предоставляет вооружений России. Он также четко дал понять, что ядерные угрозы неприемлемы», — сказал он.