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Лидер КНР заверил в том, что Китай не предоставляет России вооружений - глава Евросовета

15:32 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин заверил главу Евросовета в том, что Китай не предоставляет вооружений России. Об этом Мишель заявил в четверг на пресс-конференции в Пекине, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

«Президент Си, например, четко дал понять, что Китай не предоставляет вооружений России. Он также четко дал понять, что ядерные угрозы неприемлемы», — сказал он.

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