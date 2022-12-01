Еврокомиссия не будет извиняться перед Киевом за раскрытие военных потерь Украины

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не намерена извиняться перед президентом Украины Владимиром Зеленским за сделанное в среду заявление о том, что ВС страны за время конфликта потеряли 100 тыс. человек. Об этом заявила в четверг представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

«Необходимости в извинениях не было. Мы все объяснили в тот же день в социальных сетях, контекст, в котором это было сделано», — сказала она, отвечая на вопрос, намерена ли Еврокомиссия извиниться перед Киевом.

«Конечно, вы не ожидаете от нас здесь, что мы будем раскрывать наши внутренние процессы, как производятся наши пресс-материалы», — ответила Спинант на вопрос о том, будет ли проведено расследование этого инцидента, и том, как эта цифра попала в соцсети.

«Да, некоторые цифры были представлены, но, так как цифры трудно проверить, в последующих версиях заявления мы решили обойтись без всяких цифр и сосредоточиться на том, чтобы призвать Россию к ответственности», — сказала она.