США меняют уровень военного присутствия в Литве со сдерживания на боевой

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дислоцированные в Литве ротационные подразделения армии США меняют уровень военного присутствия со сдерживания на боевой. Об этом в пятницу в эфире национального радио Эл-эр-тэ заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий», — сказал он.