В России выявили 6 721 случай заражения ковидом за сутки
12:00 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 721, летальных исходов из-за ковида — на 57. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 6 785 случаев заражения и 58 смертей, всего с начала пандемии — 21 604 334 и 392 117 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 684 против 5 865 днем ранее, до 21 009 259.
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