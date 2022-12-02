В России выявили 6 721 случай заражения ковидом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 721, летальных исходов из-за ковида — на 57. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 785 случаев заражения и 58 смертей, всего с начала пандемии — 21 604 334 и 392 117 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 684 против 5 865 днем ранее, до 21 009 259.