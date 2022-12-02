В Москве выявили 1 190 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 190 против 1 390 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 259 393 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 14 против 15 днем ранее, до 47 016. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 232, до 3 066 491.
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