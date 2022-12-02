Путин заявил Шольцу, что взрывы на «Северных потоках» нужно расследовать открыто
15:12 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем подчеркнул, что теракты против «Северных потоков» нуждаются в прозрачном расследовании с участием российских структур. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля по итогам беседы.
Отмечается, что российский лидер назвал в числе провокаций «террористический акт против газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“, обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур».
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