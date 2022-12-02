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Офис главы МАГАТЭ ведет переговоры о всрече Гросси с президентом РФ

19:42 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, принимающий в пятницу участие в международной конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме, сообщил корр. ТАСС, что ведутся переговоры по поводу организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я с нетерпением жду [встречи]. Я не знаю, когда именно, мы продолжаем переговоры. Конечно, мне нужно будет встретиться с ним снова», — сказал он.

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