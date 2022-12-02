Офис главы МАГАТЭ ведет переговоры о всрече Гросси с президентом РФ
19:42 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я с нетерпением жду [встречи]. Я не знаю, когда именно, мы продолжаем переговоры. Конечно, мне нужно будет встретиться с ним снова», — сказал он.
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