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При продвижении гендерного равенства мировая экономика может вырасти на $12 трлн - ООН

09:25 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продвижение гендерного равенства на рабочих местах может привести к росту мировой экономики на 12 трлн долларов к 2025 году. Об этом заявила исполнительный директор организации «ООН-женщины» Сима Сами Бахус в субботу на открытии заседания Всемирной ассамблеи в интересах женщин (WAW!) в Токио.

«Гендерное неравенство станет серьезной экономической проблемой, если женщины, составляющие половину населения трудоспособного возраста в мире, не реализуют весь свой потенциал. Продвижение равенства женщин может добавить 12 трлн долларов к глобальному росту к 2025 году», — сказала она.

По ее словам, в последние годы в мире наблюдалась тенденция к улучшению положения женщин в обществе, однако пандемия коронавируса негативно сказалась на этом процессе и привела к росту домашнего насилия и снижению рабочих часов среди женщин, поскольку они были вынуждены сидеть с детьми после закрытия детских садов. «При нынешних темпах прогресса нам потребуется 300 лет, чтобы достичь гендерного равенства, отменить дискриминационные законы и закрыть пробелы в правовой защите», — добавила Сима Сами Бахус.

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