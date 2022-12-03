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Научную карьеру планируют строить более 80% российских студентов - Чернышенко

14:55 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские студенты активно идут в науку, более 80% молодых людей и девушек планируют строить карьеру в научной сфере после завершения обучения. Об этом в ходе Конгресса молодых ученых сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Мы видим, что первый год Десятилетия науки и технологий был продуктивным. Проведено более 1 000 мероприятий. В них приняло участие почти 100 млн человек. Приоритетной задачей является популяризация деятельности исследователей и их достижений. В обществе высокий запрос на эту информацию. Большинство наших соотечественников — более 80% — доверяют мнению российских ученых и гордятся российской наукой. 83% студентов планируют строить карьеру в научной сфере — это отличный результат первого года Десятилетия», — сказал Чернышенко.

Он также выступил с предложениями, которые позволили бы и далее популяризировать науку в стране. Например, организовать сеть научных музеев в России, а также создать открытые научные детские площадки. «Это дало бы нам эффект синергии для физического и интеллектуального развития наших детей», — отметил Чернышенко.

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