Макрон просит французов не паниковать из-за перебоев в электроснабжении

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал французов не поддаваться панике в связи с возможными перебоями в электроснабжении в зимний период.



«Не надо паниковать. Паника не помогает, и она беспочвенна», — сказал Макрон в субботу в интервью телеканалу «Тэ-эф-1», которое он дал по итогам визита в США. «Правительство ведет работу, чтобы подготовиться на крайний случай, если потребуется отключение электроэнергии на несколько часов, — отметил французский лидер. — Это правильно, готовиться заранее, поскольку опыт показывает, что порой невероятное сбывается».



«Но я вам говорю со всей ответственностью о том, что если мы все будем соблюдать план „энергетической трезвости“ (правительственные меры экономии электроэнергии — прим. ТАСС) и снизим на 10% потребление, мы можем благополучно пройти зимний период даже в случае очень холодных декабря и января», — сказал Макрон. «Это зависит от нас. Мое послание — подходить ответственно и ни в коем случае не паниковать», — отметил он.



