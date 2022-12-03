Макрон просит французов не паниковать из-за перебоев в электроснабжении
17:30 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Не надо паниковать. Паника не помогает, и она беспочвенна», — сказал Макрон в субботу в интервью телеканалу «Тэ-эф-1», которое он дал по итогам визита в США. «Правительство ведет работу, чтобы подготовиться на крайний случай, если потребуется отключение электроэнергии на несколько часов, — отметил французский лидер. — Это правильно, готовиться заранее, поскольку опыт показывает, что порой невероятное сбывается».
«Но я вам говорю со всей ответственностью о том, что если мы все будем соблюдать план „энергетической трезвости“ (правительственные меры экономии электроэнергии — прим. ТАСС) и снизим на 10% потребление, мы можем благополучно пройти зимний период даже в случае очень холодных декабря и января», — сказал Макрон. «Это зависит от нас. Мое послание — подходить ответственно и ни в коем случае не паниковать», — отметил он.
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