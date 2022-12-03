0
0
146
НОВОСТИ

Макрон просит французов не паниковать из-за перебоев в электроснабжении

17:30 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал французов не поддаваться панике в связи с возможными перебоями в электроснабжении в зимний период.

«Не надо паниковать. Паника не помогает, и она беспочвенна», — сказал Макрон в субботу в интервью телеканалу «Тэ-эф-1», которое он дал по итогам визита в США. «Правительство ведет работу, чтобы подготовиться на крайний случай, если потребуется отключение электроэнергии на несколько часов, — отметил французский лидер. — Это правильно, готовиться заранее, поскольку опыт показывает, что порой невероятное сбывается».

«Но я вам говорю со всей ответственностью о том, что если мы все будем соблюдать план „энергетической трезвости“ (правительственные меры экономии электроэнергии — прим. ТАСС) и снизим на 10% потребление, мы можем благополучно пройти зимний период даже в случае очень холодных декабря и января», — сказал Макрон. «Это зависит от нас. Мое послание — подходить ответственно и ни в коем случае не паниковать», — отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 03.12.2022
Путин объявил о завершении мобилизации, информации о новой волне нет - Песков
0
148
16:30 03.12.2022
По сравнению с 2021 годом импорт газа из РФ в Италию сократился почти на 99%
0
217
16:20 03.12.2022
В следующим году энергетический кризис в ЕС продолжится - еврокомиссар по энергетике
0
212
15:57 03.12.2022
VIII Банковская юридическая конференция: эффективное регулирование – реальность или утопия?
0
221
15:25 03.12.2022
Украинский вертолет Ми-8 сбит ВКС РФ около Селидово ДНР - Минобороны
0
261
15:10 03.12.2022
Глава ЕК получила критику от британского парламента за сравнение Украины с Ирландией
0
286
14:55 03.12.2022
Научную карьеру планируют строить более 80% российских студентов - Чернышенко
0
271
13:20 03.12.2022
Подменой гимна КНР на спортивном мероприятии в Дубае возмутила власти Гонконга
0
367
13:10 03.12.2022
Первого осужденного за террор экстрадировали в Турцию в рамках меморандума о членстве в НАТО
0
360
12:20 03.12.2022
Зимой Германию ждет новый миграционный кризис - Вебер
0
445

Возврат к списку