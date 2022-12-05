Макрон заявил, что Франция и другие западные страны не стремятся уничтожить Россию

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что его страна и другие западные государства не добиваются уничтожения России. Об этом французский лидер заявил в интервью журналистам американского телеканала Си-би-эс, которое было опубликовано в воскресенье.

«У нас во Франции никогда не было такого стремления», — сказал Макрон. «Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», — заверил он.