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Михаил Гуцериев о чеченском народе: Люди, которым свойственно милосердие, честность и порядочность

10:45 05.12.2022

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Фото с сайта Wikipedia.org
Несправедливые обвинения папы Римского Франциска в адрес чеченцев огорчили бизнесмена Михаила Гуцериева, который хорошо знает этот народ и уверен в его честности и добропорядочности.

Бизнесмен Михаил Гуцериев вступился за чеченцев после слов папы Римского о том, что им присуща нечеловеческая жестокость. Бизнесмен подчеркнул опасность и недопустимость такого рода суждений, отметив, что заявление понтифика может не просто разобщить русский народ по нацпризнаку, но и стать причиной разжигания религиозной розни.

Михаил Гуцериев рассказал, что в своей жизни много общался и работал с чеченцами, что позволило ему сформировать собственное мнение об этом народе и характеризовать его только с лучшей стороны. По заверению бизнесмена, речь идет достойных, честных, открытых и религиозных людях, всегда готовых к взаимоподдержке.

«А определяющими особенностями, про которые знают все, кто хоть раз сталкивался с укладом жизни чеченцев, являются уважение к старшему поколению, порядочность, честность, вежливость, богобоязненность и… милосердие», – подчеркнул Гуцериев.

Говоря об известной всем любви чеченцев к оружию и боевой славе, он отметил, что это не свидетельство их агрессивности, а результат тяжелейших жизненных испытаний, которые им пришлось преодолеть. Именно борьба за выживание, по мнению бизнесмена, и стала причиной того, что чеченцы всегда безоговорочно готовы защищать и спасать самое дорогое – семью, религию, честь и дом.

Михаил Гуцериев уверен, что оскорблять другие народы, навешивая ярлыки, не дозволено никому – ни обывателю, страдающему недостатком образования и культуры, ни главе Ватикана.

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