Вашингтон не исключает применения военной силы к Тегерану — спецпредставитель США по Ирану
14:12 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли не исключил применения к исламской республике военной силы, хотя Вашингтон предпочитает дипломатические пути в достижении соглашения по ядерной программе Тегерана.
«Мы хотим не этого [военного решения], это не наш путь, это не то, что хочет президент США Джо Байден. Но если все остальные варианты провалятся, как последний есть и военный. Президент дал ясно понять: мы не позволим Ирану обладать ядерным оружием», — сказал он в интервью, опубликованном в понедельник в газете «Репубблика».
НОВОСТИ
- 15:00 05.12.2022
- Премьер Грузии заявил, что оппозиция занимается отправкой грузинских наемников на Украину
- 14:32 05.12.2022
- Лидер британских лейбористов высказался за упразднение Палаты лордов
- 14:00 05.12.2022
- Крупнейший металлургический завод в Кривом Роге поврежден, заявили на Украине
- 13:32 05.12.2022
- РФ готовит ответ на введение потолка цен на российскую нефть — Песков
- 13:20 05.12.2022
- До 9 возросло число погибших в результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ — Марочко
- 13:05 05.12.2022
- Путину доложили о произошедшем на объектах в Саратовской и Рязанской областях — Песков
- 13:00 05.12.2022
- ФРГ примет новую стратегию нацбезопасности, учитывающую «угрозы со стороны РФ» — Шольц
- 12:32 05.12.2022
- В Москве выявили 958 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 05.12.2022
- Уже почти половина торговли между РФ и Китаем ведется в нацвалютах — Мишустин
- 12:05 05.12.2022
- В России выявили 5 667 случаев заражения ковидом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать