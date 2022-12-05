Вашингтон не исключает применения военной силы к Тегерану — спецпредставитель США по Ирану

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли не исключил применения к исламской республике военной силы, хотя Вашингтон предпочитает дипломатические пути в достижении соглашения по ядерной программе Тегерана.

«Мы хотим не этого [военного решения], это не наш путь, это не то, что хочет президент США Джо Байден. Но если все остальные варианты провалятся, как последний есть и военный. Президент дал ясно понять: мы не позволим Ирану обладать ядерным оружием», — сказал он в интервью, опубликованном в понедельник в газете «Репубблика».