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Медведев предупредил, что с ценами на нефть «будет происходить невообразимое»

15:12 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев предупредил, что из-за ограничений для российской нефти «с ценами будет происходить невообразимое». Так он прокомментировал в понедельник введение потолка цен некоторыми западными странами.

По мнению замглавы СБ, «просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре». Он обратил внимание, что эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него, ведь закон стоимости никто не отменял.

«Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но вот с ценами будет происходить невообразимое. Что [именно], кстати, точно никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью», — констатировал Медведев. Как считает зампред Совбеза, «одно ясно — хорошего для потребителя не будет, это точно». «Все еще впереди, зима только началась», — предупредил он.

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