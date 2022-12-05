Российские шахматисты получили право выступать под флагом FIDE до 2024 года
17:32 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские и белорусские спортсмены могут выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) до 1 января 2024 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба FIDE.
Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 31 декабря 2022 года.
«Право играть под флагом FIDE предоставляется до 1 января 2024 года, если не будет принято иное решение. По истечении этого срока, при отсутствии других запросов, игрок будет автоматически возвращен в предыдущую федерацию», — говорится в заявлении.
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