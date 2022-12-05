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Путин за рулем автомобиля проехал по правой стороне Крымского моста после реконструкции

18:40 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин осмотрел Крымский мост, где в понедельник, 5 декабря, было запущено движение по правой стороне автодорожной части после проведения ремонтных работ в связи с терактом в октябре. Глава государства проехал по мосту за рулем автомобиля «Мерседес». Компанию ему составил вице-премьер Марат Хуснуллин, который рассказал президенту о том, как шли восстановительные работы и с какими трудностями столкнулись строители.

По дороге Путин поинтересовался у Хуснуллина, где шли ремонтные работы. Зампред правительства сообщил, что ремонт был на участке в 9 км от того места, где находился в тот момент автомобиль главы государства. «Перед аркой, — уточнил вице-премьер. — Эта сторона, [тут] все нормально. Там мы четыре пролета заменили».

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