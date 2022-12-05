Дочерний банк Сбера в Белоруссии получил очень высокую ESG-оценку

18:35

Сбер Банк (Беларусь) получил от рейтингового агентства BIK Ratings оценку на уровне АА.esg. Это наивысшая оценка среди финансовых учреждений Беларуси. Уровень соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах специалисты агентства назвали «очень высоким».

«Сегодня компании Группы Сбер уделяют повышенное внимание ESG-повестке на всех уровнях управления и за последние два года сделали большой шаг вперед, – отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – Высокая ESG-оценка деятельности нашего дочернего банка в Беларуси еще раз подчеркивает тот факт, что мы на правильном пути к повышению устойчивости нашего бизнеса. Так, недавно агентство «Эксперт РА» присвоило СберСтрахованию жизни рейтинг на уровне ESG-III. А сам Сбер вошел в число лидеров нового ESG-рейтинга РБК и рейтингового агентства НКР. Эксперты включили банк в группу с самыми высокими ESG-показателями – 460–800 баллов. Хороший результат в этом рейтинге показал и СберНПФ: 340-459 баллов (уровень выше среднего)».

Белорусский Сбер начал свою ESG-трансформацию в 2020 году. Высокая оценка экспертов – следствие стратегического подхода к ведению коммерческой деятельности, которая основана на заботе об окружающей среде, социальной ответственности и высоких стандартах корпоративного управления.

«Наша цель – наращивать ESG-практики, оставаясь ориентиром для белорусского бизнес-сообщества в области устойчивого развития, – рассказал председатель правления Сбер Банка Игорь Меркулов. – У нас есть четкое намерение продолжать эту работу, чтобы незатронутые на сегодняшний день отдельные направления нашей деятельности были детально просканированы на предмет соответствия зеленой повестке. Мы рады, что наша ESG-стратегия, которая состоит из конкретно обозначенных целей и выполнимых шагов, получила высокую оценку экспертов. Тем не менее мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем ее реализацию. А получение рейтинга подтверждает, что мы на правильном пути».

Среди отмеченных при выставлении ESG-рейтинга проектов и инициатив банка – реализация системных социальных инициатив, помощь в трудоустройстве людям с инвалидностью, сортировка и переработка макулатуры и бытовых отходов, внедрение технологий безбумажного офиса, мероприятия по повышению энергоэффективности, а также стимулирование перехода клиентов банка на электротранспорт за счет выгодных условий по кредитам на покупку электромобилей.

«Мы отмечаем высокие стандарты управления социальными и экологическими рисками, а также развитые бизнес-процессы в сфере ESG, – сообщил ведущий аналитик рейтингового агентства BIK Ratings Владислав Капота. – Системный подход Сбер Банка к ESG-трансформации является отличным примером того, как следует имплементировать принципы устойчивого развития в систему корпоративного управления. При этом банк постоянно совершенствуется и уже учел отдельные рекомендации, которые были предложены по итогам аудита его деятельности. Мы надеемся, что Сбер Банк будет активно продвигать свой опыт и наработки в ESG-трансформации среди белорусской бизнес-среды, что, безусловно, должно привести к более устойчивому будущему для нашей экономики и общества в целом».

Для присвоенного ОАО «Сбер Банк» ESG-рейтинга установлен стабильный прогноз. Это означает, что в краткосрочном периоде позиция Сбер Банка на уровне AA.esg, по оценкам специалистов, будет устойчивой.

BIK Ratings – единственное рейтинговое агентство в Республике Беларусь, имеющее аккредитацию Национального банка. Компания осуществляет присвоение кредитных и некредитных рейтингов, к которым, в том числе, относятся ESG-рейтинги и рейтинги деловой репутации.