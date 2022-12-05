Дочерний банк Сбера в Белоруссии получил очень высокую ESG-оценку
18:35 05.12.2022
Сбер Банк (Беларусь) получил от рейтингового агентства BIK Ratings оценку на уровне АА.esg. Это наивысшая оценка среди финансовых учреждений Беларуси. Уровень соблюдения принципов устойчивого развития при принятии ключевых управленческих решений в экологической, социальной и корпоративной сферах специалисты агентства назвали «очень высоким».
«Сегодня компании Группы Сбер уделяют повышенное внимание ESG-повестке на всех уровнях управления и за последние два года сделали большой шаг вперед, – отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – Высокая ESG-оценка деятельности нашего дочернего банка в Беларуси еще раз подчеркивает тот факт, что мы на правильном пути к повышению устойчивости нашего бизнеса. Так, недавно агентство «Эксперт РА» присвоило СберСтрахованию жизни рейтинг на уровне ESG-III. А сам Сбер вошел в число лидеров нового ESG-рейтинга РБК и рейтингового агентства НКР. Эксперты включили банк в группу с самыми высокими ESG-показателями – 460–800 баллов. Хороший результат в этом рейтинге показал и СберНПФ: 340-459 баллов (уровень выше среднего)».
Белорусский Сбер начал свою ESG-трансформацию в 2020 году. Высокая оценка экспертов – следствие стратегического подхода к ведению коммерческой деятельности, которая основана на заботе об окружающей среде, социальной ответственности и высоких стандартах корпоративного управления.
«Наша цель – наращивать ESG-практики, оставаясь ориентиром для белорусского бизнес-сообщества в области устойчивого развития, – рассказал председатель правления Сбер Банка Игорь Меркулов. – У нас есть четкое намерение продолжать эту работу, чтобы незатронутые на сегодняшний день отдельные направления нашей деятельности были детально просканированы на предмет соответствия зеленой повестке. Мы рады, что наша ESG-стратегия, которая состоит из конкретно обозначенных целей и выполнимых шагов, получила высокую оценку экспертов. Тем не менее мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем ее реализацию. А получение рейтинга подтверждает, что мы на правильном пути».
Среди отмеченных при выставлении ESG-рейтинга проектов и инициатив банка – реализация системных социальных инициатив, помощь в трудоустройстве людям с инвалидностью, сортировка и переработка макулатуры и бытовых отходов, внедрение технологий безбумажного офиса, мероприятия по повышению энергоэффективности, а также стимулирование перехода клиентов банка на электротранспорт за счет выгодных условий по кредитам на покупку электромобилей.
«Мы отмечаем высокие стандарты управления социальными и экологическими рисками, а также развитые бизнес-процессы в сфере ESG, – сообщил ведущий аналитик рейтингового агентства BIK Ratings Владислав Капота. – Системный подход Сбер Банка к ESG-трансформации является отличным примером того, как следует имплементировать принципы устойчивого развития в систему корпоративного управления. При этом банк постоянно совершенствуется и уже учел отдельные рекомендации, которые были предложены по итогам аудита его деятельности. Мы надеемся, что Сбер Банк будет активно продвигать свой опыт и наработки в ESG-трансформации среди белорусской бизнес-среды, что, безусловно, должно привести к более устойчивому будущему для нашей экономики и общества в целом».
Для присвоенного ОАО «Сбер Банк» ESG-рейтинга установлен стабильный прогноз. Это означает, что в краткосрочном периоде позиция Сбер Банка на уровне AA.esg, по оценкам специалистов, будет устойчивой.
BIK Ratings – единственное рейтинговое агентство в Республике Беларусь, имеющее аккредитацию Национального банка. Компания осуществляет присвоение кредитных и некредитных рейтингов, к которым, в том числе, относятся ESG-рейтинги и рейтинги деловой репутации.
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