Киев совершил попытки нанесения ударов БЛА по аэродромам Дягилево и Энгельс — МО РФ

20:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев утром в понедельник совершил попытки нанесения ударов беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области», — отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, средства ПВО ВКС России перехватили украинские беспилотники, летевшие на малой высоте.

«В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов», — сказали в ведомстве.



Трое военнослужащих российских Вооруженных сил, находившихся на аэродроме ВКС РФ, получили смертельные ранения в результате ударов киевского режима, еще четверо ранены.

«Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в Минобороны.

