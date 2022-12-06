Американский конгрессмен заявил, что Украина не заслуживает поддержки США
12:32 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар считает поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной. Об этом конгрессмен написал на своем аккаунте в социальной сети в понедельник, отреагировав на кадры разрушенного храма Рождества Христова в Донецке, который попал под обстрел Вооруженных сил Украины.
«Наша продолжающаяся поддержка этой войны на Украине аморальна, — заявил Госар. — Смерти продолжаются, а Украина (помимо нацистских полков) превратилась в авторитарный режим, не заслуживающий никакой поддержки». «Я выступаю за мирные переговоры, а не за смерть и разрушение. Не за бомбежки церквей», — подчеркнул конгрессмен.
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