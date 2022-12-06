Американский конгрессмен заявил, что Украина не заслуживает поддержки США

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар считает поддержку Киева со стороны Вашингтона аморальной. Об этом конгрессмен написал на своем аккаунте в социальной сети в понедельник, отреагировав на кадры разрушенного храма Рождества Христова в Донецке, который попал под обстрел Вооруженных сил Украины.

«Наша продолжающаяся поддержка этой войны на Украине аморальна, — заявил Госар. — Смерти продолжаются, а Украина (помимо нацистских полков) превратилась в авторитарный режим, не заслуживающий никакой поддержки». «Я выступаю за мирные переговоры, а не за смерть и разрушение. Не за бомбежки церквей», — подчеркнул конгрессмен.