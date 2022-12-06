Выпуск и ремонт вооружения на украинских предприятиях ОПК прекращен после удара ВС РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина прекратила выпуск и ремонт вооружения на предприятиях ОПК после массированного удара Вооруженных сил (ВС) РФ 5 декабря. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков напомнил, что накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники для ВСУ, в том числе иностранного производства. Затруднена переброска резервов в районы боевых действий», — заявил генерал-лейтенант.