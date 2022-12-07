Российские военные сообщили о применении бронепоезда в ходе СВО

11:05 Источник: Интерфакс

Российские военные сообщили о применении в ходе военной операции на Украине специального бронепоезда, который может уничтожать воздушные и наземные цели.

"Поезд имеет бронированное покрытие, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По словам военных, специальный поезд создан военнослужащими железнодорожных войск Западного военного округа и введен в эксплуатацию.

"Он вооружен новейшей техникой и предназначен для технической разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожного пути и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, тепловоз в поезде размещен в середине состава, чтобы уберечь его от первого удара противника.

"Специальная установка на поезде подавляет сигналы радиоуправляемых фугасов. На случай подрыва в голове всегда идёт платформа. Специальные выгоны защищены сталью толщиной 10, а кое-где и 20 миллиметров, внутри обложены мешками с песком. Это настоящий бронепоезд, вооруженный "до зубов", - отмечается в сообщении.