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НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили более 70 ракет РСЗО HIMARS ударом по комбинату ArcelorMittal

14:00 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ высокоточным ударом уничтожили на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге более 70 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«По подтвержденной информации в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также четыре установки РСЗО MLRS получили критические повреждения.

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