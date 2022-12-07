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ВСУ расстреливают своих военных за уход с боевых позиций, в ВС РФ такого нет — Путин

17:41 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы расстреливают перед строем военных за уход с боевых позиций, в российских вооруженных силах ничего подобного нет. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«По поводу покидания позиций: на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук», — сказал Путин, подчеркнув, что это не секрет и хорошо всем известно. «У нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее», — добавил он.

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