Вместо ЕСПЧ Путин предложил гражданам РФ обращаться в Конституционный суд
20:40 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так он отреагировал на вопрос правозащитника Александра Брода о необходимости нового международного суда — на фоне того, что россияне больше не могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
«Да, международный суд по правам человека — это та структура, в которую, действительно, многие обращались. Но у нас есть Конституционный суд, — указал Путин в ответ. — У нас единая система правосудия, это понятно. Но Конституционный суд существует отдельно. Граждане могут обращаться в Конституционный суд».
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