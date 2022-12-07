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Вместо ЕСПЧ Путин предложил гражданам РФ обращаться в Конституционный суд

20:40 07.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд РФ стоит особняком в системе судебной власти, и граждане могут обращаться с жалобами туда вместо международных структур, откуда Россия вышла, отметил глава государства Владимир Путин в среду на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Так он отреагировал на вопрос правозащитника Александра Брода о необходимости нового международного суда — на фоне того, что россияне больше не могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Да, международный суд по правам человека — это та структура, в которую, действительно, многие обращались. Но у нас есть Конституционный суд, — указал Путин в ответ. — У нас единая система правосудия, это понятно. Но Конституционный суд существует отдельно. Граждане могут обращаться в Конституционный суд».

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