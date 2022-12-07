Мелони: Моя позиция по украинскому вопросу не имеет отношения к русской культуре и русскому народу

22:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала «феноменальными» русских композиторов и сказала, что нужно уважать культуру.

«Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать ее», — сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос корр. ТАСС об отношении к русской опере на премьере «Бориса Годунова» в миланском театре «Ла Скала».

Со своей стороны премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что полемики по поводу русский культуры не разделяет. «У меня четкая позиция по украинскому вопросу, но она не имеет отношения к русской культуре и русскому народу. Есть политический выбор, и эти два вопроса нужно разделять», — сказала Мелони.