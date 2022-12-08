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НОВОСТИ

В небе над акваторией Севастополя сбили беспилотник

11:00 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник сбили над акваторией вблизи Севастополя, сообщил в четверг губернатор Михаил Развожаев.

«Утром дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко», — написал он.

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