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НОВОСТИ

Сбер вошел в рейтинг лучших работодателей России

11:25 08.12.2022

Сбер вошел в платиновый рейтинг лучших работодателей России, составленный Forbes. Банк оказался единственной кредитной организацией, которая получила наивысшую оценку по трем оцениваемым категориям: сотрудники и общество, экология, корпоративное управление.

В прошлом году Сбер тоже оказался лидером рейтинга лучших работодателей России. Тогда рассматривалось 104 российские компании, и лишь 11 удостоились платинового статуса. Таким образом, Сбер получает платину второй год подряд.

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