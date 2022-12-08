Сбер вошел в рейтинг лучших работодателей России

11:25

Сбер вошел в платиновый рейтинг лучших работодателей России, составленный Forbes. Банк оказался единственной кредитной организацией, которая получила наивысшую оценку по трем оцениваемым категориям: сотрудники и общество, экология, корпоративное управление.

В прошлом году Сбер тоже оказался лидером рейтинга лучших работодателей России. Тогда рассматривалось 104 российские компании, и лишь 11 удостоились платинового статуса. Таким образом, Сбер получает платину второй год подряд.