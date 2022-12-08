Конфликт на Украине «может закончиться завтра» при политической воле Киева — Песков
15:32 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Украине может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева, и президент Украины Владимир Зеленский знает об этом, подчеркнул в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все закончится», — прокомментировал Песков заявление Зеленского о том, что конфликт может завершиться в 2023 году. «Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании [Киева]», — подчеркнул представитель Кремля.
Комментируя слова официального представителя кабмина Германии Штеффена Хебештрайта о том, что Украина в обороне не обязана ограничиваться собственной территорией, Песков отметил, что такие заявления, «безусловно, поощряют» Киев к новым атакам.
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