Конфликт на Украине «может закончиться завтра» при политической воле Киева — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева, и президент Украины Владимир Зеленский знает об этом, подчеркнул в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В данном случае здесь можно рассуждать до посинения, когда это все закончится», — прокомментировал Песков заявление Зеленского о том, что конфликт может завершиться в 2023 году. «Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании [Киева]», — подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя слова официального представителя кабмина Германии Штеффена Хебештрайта о том, что Украина в обороне не обязана ограничиваться собственной территорией, Песков отметил, что такие заявления, «безусловно, поощряют» Киев к новым атакам.