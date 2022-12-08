Россиянин Виктор Бут вернулся на родину в результате обмена на Грайнер — МИД РФ

16:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Об этом заявили ТАСС в четверг в МИД РФ.

«В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Российский гражданин возвращен на Родину», — заявили в дипведомстве.

Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.