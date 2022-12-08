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На помощь Ураины правительство США просит 14,5 миллиардов

21:35 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США запросило у Конгресса 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины в период с января по сентябрь 2023 года. Об этом заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен на мероприятии Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте (штат Техас).

«США предоставили Украине 13 млрд долларов прямой финансовой помощи в дополнение к военной помощи. Мы также запросили Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд долларов для осуществления помощи в первые девять месяцев 2023 года», — сказала она.

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