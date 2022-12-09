Трамп счел позором для США обмен Бута на Грайнер

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп назвал позором для США обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Такое мнение бывший американский президент выразил в своей соцсети Truth Social.

«Какой тупой и непатриотичный позор для США», — отметил Трамп.

По его словам сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как написал Трамп, «в открытую ненавидит страну».

Также политик задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включён осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан. Говорит Москва