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НОВОСТИ

США не имеют права вводить санкции против других стран по своему усмотрению — МИД КНР

11:20 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон не имеет права произвольно вводить санкции против других государств под предлогом соблюдения в них прав человека. Так в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала информацию о готовящихся санкциях США против РФ и КНР.

«Китай принципиально выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом прав человека. США не имеют права налагать санкции на другие страны по своему усмотрению и действовать в качестве мирового полицейского», — сказала Мао Нин в ответ на просьбу корр. ТАСС прокомментировать возможные санкции в отношении Россия и Китая.

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