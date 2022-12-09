Андрей Воробьев проверил ход ремонта дороги на улице Туполева в Жуковском

13:07

Фото Антона Чернова



Губернатор Московской областипроверил ход реконструкции дороги в Жуковском на участке от пересечения ул. Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорогу здесь расширят с 2 до 4-6 полос, установят современное освещение, под площадью Громова будет тоннель, который станет частью двухуровневой развязки и обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта из/в сторону Раменского. Также тут будет 5 надземных пешеходных переходов, сделанных с учетом потребностей маломобильных граждан.

Реконструкция ведется с июля 2018-го, она завершится до конца декабря. Дорога станет продолжением подъездного пути от трассы М-5«Урал» к Жуковскому, который построили в 2016 году.

«Улица Туполева – главная в нашем наукограде. Вдоль нее расположены многие инфраструктурные объекты, городской парк, офисы компаний. По ней проходят маршруты автобусов, которые соединяют Жуковский с Москвой и Раменским. Также улица Туполева огибает взлетную полосу международного аэропорта Жуковский. Расширить проезжую часть, сделать ее более удобной и безопасной нас просили сами жители. До ближайшего Раменского им приходилось добираться с большим трудом, полтора-два часа, а до Москвы и вовсе по 3 часа. После завершения реконструкции время проезда по ул. Туполева сократится до 10 мин., а от центра г. Раменское до М-5 «Урал» и аэропорта Жуковский можно будет добраться за 15-20 минут. Движение будет бессветофорным», – сказал Андрей Воробьёв.

Пропускная способность улицы Туполева не позволяла обеспечить транспортную доступность городских округов Жуковский и Раменский. В утренние и вечерние часы пик пробки здесь достигают 7-9 баллов, автомобилисты вынуждены стоять по 1,5-2 часа. После завершения реконструкции перемены почувствуют более 400 тыс. жителей.

Общая протяженность участка дороги, на котором идут работы, составляет 2,7 км, включая тоннель – 712 м. Расчетная скорость движения здесь будет 70 км/ч, а перспективная интенсивность – около 50 тыс. автомобилей в сутки.

Сейчас строительная готовность участка составляет 95%, на объекте работают 220 человек и 38 единиц техники. Здесь уже уложили асфальтобетонное покрытие на проезжей части тоннеля, рабочие приступили к нанесению дорожной разметки.

«Мы находимся сейчас в завершающей стадии, ведутся пусконаладочные работы инженерного оборудования. Продолжаем внешнюю и внутреннюю отделку тоннеля, монтаж внутренних инженерных систем, устройство освещения. Нам пришлось переустроить все городские инженерные сети, которые попадали в зону строительства тоннеля», – сказал директор по управлению проектами инфраструктурного строительства компании генподрядчика АО «Стройтрансгаз» Петр Пономарев.

В ходе реконструкции применяется импортозамещение. Например, при сооружении шумозащитных экранов химические анкеры «Хилти» заменены на отечественный аналог. Также начали использовать российские насосы ливневой канализации. За год доля импортного материала и оборудования в дорожном строительстве Московской области сократилась втрое.

Сейчас в Подмосковье ведется строительство 50 дорожных объектов, в том числе 14 – федеральных. «Это и М-12 «Москва-Казань», это и обход Октябрьского, М-5 «Урал», это и участок Ярославского шоссе в Мытищах и в рамках концессионного соглашения строительство Мытищинской хорды. Мы ни один проект не остановили. Более того, сдаем их где-то досрочно, где-то в срок. «Северный обход» Лобни и Лобненское шоссе тоже сдаем в двадцатых числах декабря», – сказал Андрей Воробьёв.

В 2023 году планируется запустить движение по участку дороги на М-12 «Москва-Казань», который проходит по территории Московской области. Также откроют новый участок М-5 «Урал» в обход пос. Октябрьский в Люберцах, подъезды к ОЭЗ «Кашира» и индустриальному парку «М-8 Инновация» в Сергиевом Посаде, автодорогу к лицею им. Долгих в Истре.

В 3 квартале следующего года планируется также начать реконструкцию Ярославского шоссе от Пушкино до ЦКАД. Работы будут завершены в конце 2025-го. Это позволит ликвидировать заторы по подъезде к Пушкино, разгрузить дорожную сеть в прилегающих населенных пунктах и улучшить транспортную доступность для более 700 тыс. жителей Московской области. В 2025 году – откроют дорогу ЮЛА (Новолыткаринское шоссе).

В Подмосковье в этом году полностью завершена программа ремонта – привели в порядок 1319 дорог общей протяженностью более 1,5 тысяч км. При этом более 300 дорог (505 км) отремонтировали по просьбам жителей, голосовавших на портале «Добродел», а свыше 30 дорог к СНТ в рамках соглашения правительства Московской области с Москвой.