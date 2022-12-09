Почти 30 ледовых спектаклей пройдет в Подмосковье зимой
14:42 09.12.2022
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Фото пресс-службы губернатора
и правительства Московской области
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Концертные программы проходят в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Выступления звезд российского фигурного катания организованы совместно с Первым каналом.
На катках, в парках и на площадях подмосковных муниципалитетов перед жителями выступят Евгений Плющенко, Елена Ильиных, Елизавета Нугуманова, Алена Косторная, Георгий Куница и другие.
«В декабре и январе на разных катках по всему Подмосковью, в том числе на отдаленных территориях, пройдут показы ледовых спектаклей. Три разных красочных спектакля ждут жителей наших городов – это «Царевна-лягушка» в постановке Татьяны Навки, «Сказки Евгения Плющенко» и «Ледниковый период» Ильи Авербуха. Это синергия настоящего мастерства всеми любимых звезд фигурного катания, роскошных костюмов и красивой музыки, созданной специально для спектаклей. При этом все представления будут совершенно бесплатными», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Помимо выступления в парке «Елочки» в Домодедово, которое состоится в 17:00, в этот же день 20:00 также фигуристы выступят в Наташинском парке Люберец.
В Одинцовском городском округе выступления состоятся 17 декабря в парке Малевича в 17:00, а в 20:00 зрителей ждут ледовые представления на катке «На Театральном» в Химках. Кроме того, показы спектакля «Царевна-лягушка» ждут гостей в 17:00 на хоккейной площадке на пл. Революции, 24, в Лосино-Петровском г.о.
18 декабря в 19-00 желающие смогут насладиться прекрасными выступлениями фигуристов в деревне Мисайлово, микрорайон «Пригород Лесное» Ленинского городского округа, в 17-00 – в спортивном парке «Атлант» Орехово-Зуевского г.о. и в Центральном парке Пушкино в 20:00.
Также посмотреть представления «Сказки Евгения Плющенко» можно 17 декабря в 17:00 в ледовом дворце «Химик» в Воскресенске и 18 декабря в 17:00 в спорткомплексе «Арена-Истра» в Истре.
В первый день нового, 2023 года ледовые спектакли ждут своих поклонников на стадионе «Зоркий» в Красногорске и на катке «На Театральном» в Химках в 19-00. Второго января представления «Царевна-лягушка» пройдут в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в 17:00 и в хоккейном комплексе на бульваре архитектора Толмачева в Черноголовке в 20:00.
Также 3 января в 17:00 их можно увидеть в спорткомплексе «Подмосковье в Щелково, а в 20:00 – на стадионе «Вымпел» в Королеве. Четвертого января фигуристы выступят в парке «Сестрорецкий» в Клину в 16:00 и на хоккейной площадке на ул. Маршала Жукова в Наро-Фоминске в 20:00.
Продолжатся ледовые спектакли и 5 января. Их покажут в 17:00 в парке им. В. Талалихина в Подольске и в 20:00 на стадионе «Русские газоны» в Котельниках.
Грандиозное представление «Царевны-лягушки» пройдет 6 января в 18:00 на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот», а также ледовые шоу смогут увидеть гости центрального парка Ногинска в 19:00 и стадиона «Заречье» в Павловском Посаде в 21:00.
В Рождество ледовые спектакли пройдут в 17:00 в парке Малевича в Одинцовском г.о. и в 20:00 в Павшинской Пойме Красногорска.
В заключительный день, 8 января, артисты ледовых спектаклей ждут своих поклонников в 16:00 на стадионе «Авангард» в Коломне, в 17:00 – во дворце спорта «Багратион» в Можайске, в 18:30 – в центральном парке культуры и отдыха в Зарайске и в 21:00 – на стадионе «Энергетик» в Кашире.
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