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Сбербанк получил премию Cbonds Awards 2022 за инвестиционные продукты

21:02 09.12.2022

Сбербанк стал лауреатом премии Cbonds Awards 2022 в номинации «Лучший организатор выпусков структурных продуктов».
«Эта награда особенно значима для нас. В 2022 году мы столкнулись с беспрецедентными сложностями в работе с инвестиционными продуктами. Но всегда действовали так, чтобы защитить интересы наших клиентов и сохранить их сбережения: отказывались от права досрочного погашения, реструктурировали продукты на выгодных для клиентов условиях, выкупали у клиентов облигации на вторичном рынке и принимали все риски на себя», - отметил Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка.

В 2022 году число институциональных клиентов в Сбербанке увеличилось – банк стал одним из ключевых поставщиков инвестиционных решений для отечественных участников рынка. В этом году банк запустил новые продукты: инвестиционные облигации с возможностью досрочного погашения и кредитные продукты с использованием Российского определяющего комитета для определения наступления дефолта.

В результате в текущем году Сбербанк провел 33 выпуска инвестиционных облигаций общим объемом привлечения 10 млрд руб. и 74 выпуска структурных облигаций (продукт без защиты капитала для квалифицированных инвесторов) на 25 млрд руб.
В линейке структурных продуктов Сбербанка присутствуют различные виды инструментов – как продукты с защитой капитала, позволяющие начинающим инвесторам избежать потерь даже при сильных изменениях на рынке, так и продукты без защиты капитала, доступные лишь квалифицированным инвесторам, которые характеризуются повышенным отношением риска и ожидаемой доходности. Для профессиональных участников рынка – страховщиков и управляющих компаний – Сбербанк предлагает возможность создания продуктов с условиями, полностью соответствующими их запросам, для использования в собственных инвестиционных стратегиях.

Престижная премия Cbonds Awards ежегодно вручается лучшим участникам российского рынка и сделок с ценными бумагами на Российском облигационном конгрессе. Российский облигационный конгресс проводится с 2003 года и является одной из ведущих деловых конференций в стране в области рынка долговых ценных бумаг и финансовых рынков.

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