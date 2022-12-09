Иск Голунова к МВД РФ о взыскании 1,5 млн рублей за моральный вред удовлетворен судом

18:15

Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова о взыскании 1,5 млн рублей за моральный вред, причиненный осужденными экс-сотрудниками полиции, которые фальсифицировали уголовное дело в отношении журналиста. Об этом ТАСС в пятницу сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Мосгорсуд удовлетворил иск Ивана Голунова к МВД РФ о взыскании морального вреда, причиненного преступлением бывшими сотрудниками УВД по ЗАО, взыскав с МВД РФ 1,5 миллиона рублей», — сказал правозащитник.