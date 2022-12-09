В ЕС склады с вакциной от COVID-19 оказались переполнены

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия должна срочно сократить контракты на поставку вакцин от COVID-19 в Евросоюз, поскольку склады переполнены вакциной, страны ЕС просят фармакологические компании войти в положение и отменить часть сделанных в 2020 году предзаказов. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Властимил Валек на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров здравоохранения в Брюсселе.

«Страны ЕС переполнены вакциной от COVID-19. Я скажу как врач, это совершенно неприемлемо, что мы должны закупать вакцины, что мы должны платить за вакцины, которые, как мы точно знаем, не сможем использовать. Страны ЕС запросили Еврокомиссию обратиться к производителям и просить их отменить часть предзаказа, который был размещен, когда мир фактически замер. Я верю, что мы сможем достичь прогресса и договориться с производителями о сокращении наших контрактов», — заявил он.