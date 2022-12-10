Атаковавшие аэродромы Дягилево и Энгельс БПЛА наводились системой GPS США — Небензя

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие российские аэродромы под Рязанью и Энгельсом, наводились на цель с помощью полученных из США спутниковых данных. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по инициативе Москвы заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Поступают сообщения, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Модернизированные советские беспилотники Ту-141 „Стриж“ наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS», — сказал он.