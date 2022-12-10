Материальная база Вооруженных сил ФРГ хуже, чем до 24 февраля — уполномоченная Бундестага

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия недостаточно быстро осуществляет модернизацию своих Вооруженных сил, сейчас материальная база хуже, чем до начала российской СВО на Украине, потому что многое было отправлено Киеву. Об этом заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в субботу в эфире радиостанции «Дойчландфунк».

Она напомнила, что в конце февраля германский парламент проголосовал за выделение 100 млрд евро на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. «К сожалению, все это происходит недостаточно быстро, не так, как необходимо, и не так, как нам бы хотелось», — заявила она.

«Логично, что многое было отправлено на Украину, чтобы ее поддержать. Поэтому материальное положение бундесвера сейчас хуже, чем было до 24 февраля», — добавила Хёгль.

20 ноября Хёгль сообщила, что Германии нужно закупить боеприпасы на 20 млрд евро, чтобы полностью обеспечить свои Вооруженные силы. Она также заявила, что военнослужащие не всегда обеспечены необходимой одеждой. Кроме того, по словам Хёгль, в ВС ФРГ сейчас 20 тыс. вакантных должностей. Всего на службе состоят 182 тыс. человек, но в некоторых воинских частях из-за болезней, отпусков и стажировок задействовано максимум 60% личного состава.