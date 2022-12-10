0
0
121
НОВОСТИ

Материальная база Вооруженных сил ФРГ хуже, чем до 24 февраля — уполномоченная Бундестага

15:00 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия недостаточно быстро осуществляет модернизацию своих Вооруженных сил, сейчас материальная база хуже, чем до начала российской СВО на Украине, потому что многое было отправлено Киеву. Об этом заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в субботу в эфире радиостанции «Дойчландфунк».

Она напомнила, что в конце февраля германский парламент проголосовал за выделение 100 млрд евро на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. «К сожалению, все это происходит недостаточно быстро, не так, как необходимо, и не так, как нам бы хотелось», — заявила она.

«Логично, что многое было отправлено на Украину, чтобы ее поддержать. Поэтому материальное положение бундесвера сейчас хуже, чем было до 24 февраля», — добавила Хёгль.

20 ноября Хёгль сообщила, что Германии нужно закупить боеприпасы на 20 млрд евро, чтобы полностью обеспечить свои Вооруженные силы. Она также заявила, что военнослужащие не всегда обеспечены необходимой одеждой. Кроме того, по словам Хёгль, в ВС ФРГ сейчас 20 тыс. вакантных должностей. Всего на службе состоят 182 тыс. человек, но в некоторых воинских частях из-за болезней, отпусков и стажировок задействовано максимум 60% личного состава.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 10.12.2022
Медведев отреагировал на снос памятников на Украине цитатой из Булгакова
0
33
14:00 10.12.2022
ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении
0
212
13:00 10.12.2022
Макрон призвал дать «сильный европейский ответ» Вашингтону
0
314
12:30 10.12.2022
В Москве выявили 1 267 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
277
12:00 10.12.2022
Си Цзиньпин предложил арабским странам перевести в юани расчеты за поставки нефти - Reuters
0
329
11:30 10.12.2022
В России выявили 7 397 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
321
11:00 10.12.2022
В Одесской области вновь поражены энергетические объекты
0
411
10:30 10.12.2022
Запад на СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать — постпредство РФ
0
430
10:00 10.12.2022
ФРГ и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса — Володин
0
391
09:30 10.12.2022
Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на Хоккайдо — ТВ
0
427

Возврат к списку