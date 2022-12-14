Сбер не исключает бум на рынке цифровых финансовых активов в 2023-2024 годах

16:50

При должной поддержке со стороны регулирования и интересе инвесторов объем российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) по итогам 2023 года может достигнуть 60 млрд руб. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе открывающей сессии конференции «Финтех-2022».

Как отметил Александр Ведяхин, на сегодняшний день в стране действует три блокчейн-платформы, в том числе платформа Сбера. Объемы сделок с ЦФА на них по итогам года в совокупности не превышают 1 млрд руб. При этом развитие этого рынка во многом определяется развитием соответствующей нормативной базы и осведомленностью потенциальных инвесторов о существующих инструментах.

ЦФА имеют ряд преимуществ. Например, этот инструмент гораздо проще, чем облигации, размещение которых подразумевает масштабную подготовительную работу большой команды специалистов. ЦФА же доступны большему кругу клиентских сегментов.

Уже в марте-апреле 2023 года Сбер даст возможность пользоваться ЦФА и клиентам-физлицам, предоставляя им всю необходимую информацию для принятия взвешенных инвестиционных решений. Помимо трех существующих площадок будут появляться и другие. Очень важно, чтобы была конкуренция, – тогда технология будет быстро развиваться, убежден Александр Ведяхин.

По его словам, ЦФА – это большие возможности для sharing economy (экономики совместного потребления). Например, тот, кто не может позволить себе инвестировать в крупный объект недвижимости целиком, мог бы купить ЦФА на часть этого объекта и получать с нее доход.

«На днях мы выпустили ЦФА на золото. Уверен, что они будут пользоваться интересом со стороны инвесторов. Такие инициативы будут расширяться, в них есть бизнес-идея, это выгодно, – отметил Александр Ведяхин. – Думаю, мы увидим заметный бум и оживление на этом рынке уже в 2023 и 2024 годах. По оценкам, объем рынка ОФЗ и корпоративных бондов в следующем году вырастет примерно на 6 трлн руб. Даже если всего 1% этого прироста будет размещен в виде ЦФА, объем рынка ЦФА на облигации уже составит 60 млрд».

Было бы удобно, если бы с помощью ЦФА можно было и делать расчеты, продолжил Александр Ведяхин. По мере развития технологии стоило бы вернуться к обсуждению этой возможности, предложил он.

Конференция о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях «Финтех», организованная деловым изданием «Ведомости», ежегодно объединяет представителей власти, крупного и среднего бизнеса, а также финтех-компаний для совместного обсуждения инициатив и проектов по развитию цифрового финансового рынка. На конференции выступают лидеры мнений, руководители крупнейших компаний отрасли, а также ключевые ньюсмейкеры.

В фокусе обсуждения – горизонт планирования развития финтеха, изменение ландшафта платежного рынка, изменения среди клиентов, важность ЦФА для формирования конкурентоспособной экономики, потребности и технологические стратегии крупного бизнеса в период импортозамещения, регулирование экосистем, бигтехов и нефинансовых организаций, скаутинг корпораций.