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В Нигерии за 12 лет украли нефти и нефтепродуктов на $46 млрд — СМИ

15:00 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Нигерии от хищения нефти и нефтепродуктов, а также вандализма на нефтепроводах с 2009 года по 2020 год составили 46 млрд долларов. Общий объем украденной нефти составил 619,7 млн баррелей, сообщила в четверг нигерийская газета «Зис дей» со ссылкой на заявление нигерийского отделения общественной организации «Инициатива прозрачности добывающих отраслей» (ИПДО).

В связи с серьезным ущербом, нанесенным нефтяному сектору, правительство Нигерии совместно с ИПДО сформировало комитет по расследованию хищений и потерь нефти в стране. Представители нигерийского филиала ИПДО заявили, что обратятся к странам-участницам организации за технической помощью при расследовании.

В заявлении отмечается, что, «к сожалению, некоторые нигерийские чиновники вступали в сговор с иностранцами для личного обогащения». Речь идет о деле швейцарской компании Glencore («Гленкор») — одной из крупнейших мировых горнодобывающих компаний. Она подозревается в подкупе высокопоставленных чиновников Нигерии для заключения контрактов с Нигерийской национальной нефтяной компанией (НННК).

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