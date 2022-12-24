В Киеве вновь происходят экстренные отключения света

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренные отключения электричества продолжаются в субботу в украинской столице, стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

«В Киеве экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений пока не действуют», — говорится в сообщении.