На Украине в следующем году ожидают резкое падение рождаемости — эксперт

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкое падение рождаемости ожидается на Украине в следующем году, есть риски, что к 2030 году население страны может сократиться до 35 млн и меньше. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи, академик Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова.

«2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усредненно) родила 2,13-2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1, в 2022-м — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8», — привело в понедельник ее слова агентство Укринформ.

Либанова добавила, что к 2030 году население Украины может сократиться до 35 млн человек и меньше. «Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 млн. К сожалению, этого может и не быть», — сказала она.

Агентство добавило, что, по данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, с 1994 года население Украины ежегодно сокращалось и сейчас в стране проживают около 34-35 млн человек. По данным ООН, с 24 февраля только в страны Европы прибыло более 7,8 млн беженцев с Украины.