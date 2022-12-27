0
0
0
НОВОСТИ

На Украине в следующем году ожидают резкое падение рождаемости — эксперт

10:05 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкое падение рождаемости ожидается на Украине в следующем году, есть риски, что к 2030 году население страны может сократиться до 35 млн и меньше. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи, академик Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова.

«2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усредненно) родила 2,13-2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1, в 2022-м — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023-м мы остановились на показателе 0,8», — привело в понедельник ее слова агентство Укринформ.

Либанова добавила, что к 2030 году население Украины может сократиться до 35 млн человек и меньше. «Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 млн. К сожалению, этого может и не быть», — сказала она.

Агентство добавило, что, по данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, с 1994 года население Украины ежегодно сокращалось и сейчас в стране проживают около 34-35 млн человек. По данным ООН, с 24 февраля только в страны Европы прибыло более 7,8 млн беженцев с Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 27.12.2022
ВС Сербии приведены в боевую готовность
0
37
20:40 26.12.2022
ВСУ отправляют на передовую подростков - полковник армии США
0
185
18:40 26.12.2022
Военный эксперт предложил перебазировать дальнюю авиацию после атаки на аэродром в Энгельсе
0
214
14:32 26.12.2022
Ликвидирована украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область
0
223
11:00 26.12.2022
ВСУ ведут снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
0
261
10:20 26.12.2022
МО Индии закупит 120 квазибаллистических ракет для границ с КНР и Пакистаном - СМИ
0
259
09:00 26.12.2022
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом Энгельс
0
272
21:00 24.12.2022
Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях — Мирошник
0
586
19:00 24.12.2022
У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник
0
558
18:30 24.12.2022
ВС РФ уничтожили тактическую группу наемников-иностранцев в районе Раздоловки в ДНР
0
581

Возврат к списку