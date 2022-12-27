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Курс в 70-80 рублей за доллар нужен для компенсации доходов экспортеров — Белоусов

10:20 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крепкий рубль сыграл свою роль, для компенсации доходов экспортеров желателен курс в 70-80 рублей за доллар. Об этом во вторник заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия-24».

«Крепкий рубль, он свою роль сыграл. Но сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний и экспорт просаживается, экспорт у нас падает, но он у нас не эластичен, если брать нефтяной [экспорт], тоже неэластичен к курсу в целом. Доходы экспортеров безусловно проседают. Но я еще раз говорю, общие доходы проседают. <…> В этих условиях нам нужно, хорошо бы иметь курс рубля 70-80 рублей за доллар», — сказал он.

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