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США используют на Украине афганскую стратегию для дестабилизации РФ и Китая — СМИ

10:32 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти в ходе конфликта на Украине применяют элементы стратегии, которую США использовали в Афганистане, чтобы посеять хаос в России, а затем дестабилизировать КНР. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник китайской газетой «Глобал таймс».

«Фактически Вашингтон проводит в отношении Киева ту же политику, которой Соединенные Штаты придерживались в отношении Кабула, — подчеркивается в редакционном материале издания, авторство которого, как отмечается, принадлежит сербско-американскому журналисту Небойше Малику. — США стремятся санкциями изолировать Россию от западных стран и накачать Украину оружием».

Как уточняется в статье, США используют армию и правительство Украины как марионеток в конфликте с РФ, оказывая им активную финансовую поддержку. «Только за текущий год Вашингтон вложил в Киев больше денег, чем американская сторона потратила на ВС Афганистана за более чем 20 лет», — отмечается в ней.

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