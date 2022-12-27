США используют на Украине афганскую стратегию для дестабилизации РФ и Китая — СМИ
10:32 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти в ходе конфликта на Украине применяют элементы стратегии, которую США использовали в Афганистане, чтобы посеять хаос в России, а затем дестабилизировать КНР. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник китайской газетой «Глобал таймс».
«Фактически Вашингтон проводит в отношении Киева ту же политику, которой Соединенные Штаты придерживались в отношении Кабула, — подчеркивается в редакционном материале издания, авторство которого, как отмечается, принадлежит сербско-американскому журналисту Небойше Малику. — США стремятся санкциями изолировать Россию от западных стран и накачать Украину оружием».
Как уточняется в статье, США используют армию и правительство Украины как марионеток в конфликте с РФ, оказывая им активную финансовую поддержку. «Только за текущий год Вашингтон вложил в Киев больше денег, чем американская сторона потратила на ВС Афганистана за более чем 20 лет», — отмечается в ней.
НОВОСТИ
- 09:20 27.12.2022
- ВС Сербии приведены в боевую готовность
- 20:40 26.12.2022
- ВСУ отправляют на передовую подростков - полковник армии США
- 18:40 26.12.2022
- Военный эксперт предложил перебазировать дальнюю авиацию после атаки на аэродром в Энгельсе
- 14:32 26.12.2022
- Ликвидирована украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область
- 11:00 26.12.2022
- ВСУ ведут снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
- 10:20 26.12.2022
- МО Индии закупит 120 квазибаллистических ракет для границ с КНР и Пакистаном - СМИ
- 09:00 26.12.2022
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом Энгельс
- 21:00 24.12.2022
- Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях — Мирошник
- 19:00 24.12.2022
- У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник
- 18:30 24.12.2022
- ВС РФ уничтожили тактическую группу наемников-иностранцев в районе Раздоловки в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать