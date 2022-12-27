В России выявили 5 197 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:32 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 197, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 5 335 случаев заражения и 50 смертей, всего с начала пандемии — 21 774 824 и 393 492 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 692 против 5 577 днем ранее, до 21 176 667.
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