В Москве выявили 1 076 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 076 против 1 024 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 294 166 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 16 против 17 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 418 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 872 — до 3 099 360.
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