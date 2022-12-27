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В Москве выявили 1 076 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 076 против 1 024 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 294 166 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 16 против 17 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 418 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 872 — до 3 099 360.

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