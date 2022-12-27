Военные Южной Кореи приняли стаю птиц за беспилотники КНДР — Рёнхап

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Республики Корея во вторник подняли самолеты и вертолеты из-за того, что приняли стаю птиц за северокорейские беспилотники. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

По его данным, южнокорейские вооруженные силы обнаружили около 13:00 по местному времени (07:00 мск) в уезде Канхва объекты, которые предварительно были идентифицированы как северокорейские дроны. На место была отправлена авиатехника, военные следили за «объектом» до примерно 16:00 (10:00 мск). Агентство указывает, что в отличие от понедельника в этот раз южнокорейская сторона не передавала предупреждения и не открывала предупредительный огонь.

Ранее власти города Инчхон информировали местных жителей о том, что в районе острова Сонмодо уезда Канхва были замечены беспилотники. Как указывает агентство, о них властям города Инчхон сообщил Корпус морской пехоты Республики Корея. Его представители заметили, что якобы летательный аппарат появился и исчез в районе 13:30 по местному времени (07:30 мск). Сообщения были разосланы около 15:00 (09:00 мск).